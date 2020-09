publié le 23/09/2020 à 19:03

C'est une peine qui ne manquera pas de relancer le débat concernant les agissements de certains membres des forces de l'ordre. Un gendarme a été condamné à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Valence, dans la Drôme, après avoir utilisé les numéros de portable de femmes, croisées au cours de ses enquêtes, afin de leur faire des avances sexuelles par message.

Comme le rapporte France Bleu, les faits remontent entre 2017 et 2019 lorsque ce gendarme, âgé d'une trentaine d'années, était en poste à Montélimar. Ces agissements commis ont été qualifiés de détournement de données personnelles par le parquet de Valence.

La discussion commence toujours par le même message du gendarme : "je vous trouve charmante" avant de s'orienter vers des propositions de plus en en plus explicites, allant même jusqu'à l'envoi de photos à caractère sexuel. Le membre des forces de l'ordre a même été jusqu'à envoyer 300 messages en quelques semaines à une même femme.

Si les faits de harcèlement n'ont pas été retenus contre lui, il a été condamné à six mois de prison avec sursis pour détournement de données personnelles, avec interdiction d'exercer sa profession pendant six mois. Il devra également verser mille euros de dommages et intérêts à deux victimes.