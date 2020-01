Drôme : sept membres d'une famille intoxiqués au monoxyde de carbone

publié le 22/01/2020 à 17:06

À cause du dysfonctionnement d'une chaudière au fioul, une famille de sept personnes a été gravement intoxiquée au monoxyde de carbone, le 22 janvier, à Saint-Rambert d'Albon, une commune du nord de la Drôme. 25 pompiers sont intervenus pour secourir les victimes, ainsi que trois équipes médicales.

Cinq adultes et deux enfants, dont un petit garçon d'un an et une fillette de trois ans ont été transportés à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon pour les cas les plus graves ainsi qu'au centre hospitalier d'Annonay, révèle France 3 Auvergne Rhône-Alpes. Trois des adultes sont dans un état critique.

"Lorsque les températures baissent, les risques d'intoxication au monoxyde de carbone augmentent", précise la préfecture du Centre-Val-de-Loire sur son site. Causant en moyenne une centaine de morts par an, le monoxyde carbone est la première cause de mortalité accidentelle par substance toxique en France.