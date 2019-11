publié le 23/11/2019 à 01:08

Deux corps ont été découverts dans la nuit de vendredi à samedi 23 novembre par les pompiers à Mandelieu-La-Napoule (Alpes-Maritimes). Il s'agit d'un couple de retraités qui ne répondaient plus à leurs proches depuis quelques jours. Le couple pourrait avoir succombé à un défaut de chaudière, cause la plus commune d'intoxication au monoxyde de carbone.

Les proches ont donc donné l'alerte et après une tentative du gardien de la résidence, ce sont les pompiers qui ont enfoncé la porte pour découvrir les corps inanimés dont l'un reposait dans l'entrée et l'autre dans une pièce voisine, rapporte Le Parisien.

Les gendarmes se sont ensuite rendus sur les lieux accompagnés de techniciens en investigation criminelle. Selon les premiers éléments obtenus, l'appartement était chargé en monoxyde de carbone et les décès remonteraient à plusieurs jours.

Des analyses complémentaires ainsi qu'une autopsie vont être effectuées afin de vérifier cette hypothèse.