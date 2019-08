publié le 12/08/2019 à 12:20

Sur la Côte d'Azur, de nombreuses entreprises proposent ce type de service. Par demi-journée, des groupes de 5 à 10 personnes sortent en mer, équipés de combinaisons, pour aller nager avec les dauphins. Un rêve pour beaucoup, mais aussi une pratique dangereuse pour les cétacés. Aujourd'hui, de plus en plus d'associations de défense de l'environnement dénoncent ce phénomène et demandent un meilleur encadrement.

"Généralement, il y a un hélicoptère qui vient en repérage, le bateau va venir derrière pousser un petit peu pour suivre le troupeau", décrit Gilles Marcel, référent pour la Côte d'Azur de France Nature Environnement, au micro de RTL. "Tout ça créer une situation qui perturbe l'animal", avance-t-il. Et les conséquences peuvent être dramatiques, la fatigue d'abord, qui gagne les animaux après de longues minutes de poursuite, des problèmes d'alimentation aussi, liés au stress provoqué par les nageurs.

Outre un meilleur encadrement législatif de ce type d'activité, les associations encouragent aussi les nageurs à privilégier l’observation des dauphins, plutôt que la distraction.