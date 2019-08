et AFP

publié le 12/08/2019 à 03:07

Les automobilistes qui circulaient sur l'autoroute A9 dans le sens Orange-Nîmes n'en ont pas cru leurs yeux. Samedi 10 août, en plein week-end de chassé-croisé des grandes vacances, ils ont aperçu un taureau errant sur les voies, à hauteur du village gardois de Sernhac, rapportent nos confrères de France Bleu Gard Lozère.

Ils préviennent alors les gendarmes qui arrivent rapidement sur place et trouvent l'animal attaché par les cornes sur la glissière de sécurité de la bande d'arrêt d'urgence. Le propriétaire de la bête, qui se trouvait à côté, a été légèrement blessé en tentant de contrôler son taureau.



Il a finalement fallu l'arrivée d'autres gendarmes en renfort et plus d'une heure pour réussir à maîtriser le bovin, extrait à l'aide d'une bétaillère. Une opération qui a obligé les forces de l'ordre à couper la circulation sur la zone pendant une vingtaine de minutes dans les deux sens.

Deux procédures ouvertes

Mais comment l'animal s'est-il retrouvé sur l'autoroute ? Le taureau s'était en fait échappé de la bandido (un lâcher de taureaux, ndlr) organisée dans le village de Sernhac. Même s'il a été pris en chasse par des cavaliers et des véhicules, cela n'a pas suffit à l'arrêter et il a ainsi parcouru plus d'un kilomètre sur la voie rapide, précisent nos confrères.

Pour faire toute la lumière sur cet incident, qui heureusement n'a pas eu de conséquence grave, deux procédures ont été ouvertes : une administrative provenant de la préfecture et l'autre judiciaire gérée par le parquet nîmois.