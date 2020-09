Nice : le directeur de la police se défend après une soirée sans masque

publié le 01/09/2020 à 21:44

Après Christian Estrosi, c'est au tour du directeur de la police municipale de Nice d'être surpris sans masque. Des images prises vendredi 28 août sur une plage privée montrent Richard Gianotti qui participe à une soirée sans masque et sans gestes barrières.

Selon un témoin, "environ 400 personnes" auraient participé à la soirée. "Une soirée sans masque et sans gestes barrières en présence du chef de la police municipale, ça interpelle, c’est lui qui est censé mettre des PV à ceux qui ne portent pas le masque normalement", poursuit-il pour Nice-Matin.

Le directeur de la police de Nice se défend toutefois auprès du quotidien régional. Pour lui, il y avait moins de 400 personnes. La soirée se tenant sur une plage privée et pas dans un lieu clos, le masque n'y était par ailleurs pas obligatoire. "Je n’ai pas dansé et je ne me suis pas levé", soutient-il.

Il reconnait toutefois que les gestes barrières "n’étaient pas franchement respectés" et a assuré avoir alerté la préfecture à ce sujet. "Si les faits sont constatés et réitérés, alors ce sera au préfet d’agir", a déclaré Richard Gianotti dans Nice-Matin.