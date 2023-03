Double meurtre de Vernou : l'énigme du Bois-du-Pavillon

Depuis 18 ans, la justice est à la recherche d'un homme qui, à l'été 2004, a franchi le seuil d'une maison cachée dans les bois en Indre-et-Loire pour y tuer ses deux occupants, Robert Drouvin et Marianne Kubala, deux retraités. Ces derniers menaient une vie discrète, presque cachée. Les enquêteurs sont partis à la chasse aux témoignages, en vain.



En mai 2012, après sept ans de recherches, un non-lieu est prononcé. Le procureur de Tours, Philippe Varin, indique que l'enquête peut être rouverte à tout moment en cas de nouveaux éléments". À son arrivée au tribunal, le magistrat a relancé les investigations, confiées à une nouvelle équipe, à savoir la section de recherches de la gendarmerie de Bourges. Ces enquêteurs n’avaient pas trouvé d'indice pouvant les mener jusqu'à l'auteur du double meurtre.

18 ans après les faits, le pôle judiciaire dédié aux "cold cases", les affaires non résolues, vient de reprendre ce dossier. L'enquête est relancée avec les mêmes interrogations : qui pouvait en vouloir aux retraités ? Depuis le 9 août 2004, les enfants de Robert Drouvin et Marianne Kubala attendent que le nom de celui qui a tué leur père et leur mère apparaisse en peine lumière.

Les invités de "L'Heure du crime"

- Caroline Devos, journaliste à La Nouvelle République.

- Xavier Brunet, avocat de la famille Kubala.

