et AFP

publié le 18/09/2020 à 23:48

C'est une affaire qui semble sur le point d'être résolue, près de deux mois après les faits. Un Américain suspecté d'un double meurtre commis fin juillet à Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne, a été extradé par les autorités américaines et a atterri en France ce vendredi 18 septembre avant d'être mis en examen et incarcéré, a annoncé le parquet de Créteil.

Cet homme est l'ex-mari d'une femme retrouvée morte dans son appartement le 29 juillet dernier, tuée par balles. Elle se trouvait en compagnie d'un autre homme âgé de 42 ans, lui aussi abattu, qu'elle avait rencontré via une application une dizaine de jours auparavant, comme l'a révélé Le Parisien, jeudi.

Le suspect, un informaticien de 45 ans, vivait séparé de sa femme depuis 2015 et résidait dans le Colorado depuis cette date. C'est la brigade criminelle qui a dirigé l'enquête et effectué de "très nombreuses et très techniques investigations" selon le parquet, qui ont permis d'identifier l'ex-conjoint comme principal suspect.

Il a été interpellé le mardi 18 août à son domicile par les autorités américaines et "a consenti à sa remise aux autorités françaises", a indiqué le parquet. Il est le père de deux enfants qu'il a eu avec la victime écrit Le Parisien.

Selon le quotidien, c'est la sœur du suspect qui a mis les enquêteurs sur sa piste en révélant qu'il était en France au moment des faits. D'après une source judiciaire, l'arme du crime a été partiellement retrouvée en pièces détachées dans la Marne.