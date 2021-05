Tueur en fuite dans les Cévennes : où en sont les recherches ?

publié le 13/05/2021 à 09:22

Cela va faire près de 48 heures que le fugitif des Cévennes est dans la nature au sens propre. Cet homme qui a tué son patron et un collègue mardi 11 mai, dans le Gard, est toujours recherché. La traque se poursuit dans le village des Plantiers et aux alentours. Ce jeudi, le maire de la commune, Bernard Mounier était l'invité de RTL. "C'est impossible de vous dire", s'il est encore en vie, nous dit-il.

On parle d'un homme dangereux. "Je le connais de vue, on se croisait dans le village. Il a été employé par la mairie avec mon prédécesseur", explique le maire. On a trouvé 12 armes déclarées, plus de 3.000 cartouches. "Je savais qu'il était tireur sportif, je me suis imaginé qu'il avait une ou deux armes. Le quantitatif est assez impressionnant", témoigne Bernard Mounier.

Le fugitif se trouve actuellement dans les bois, lourdement armé. "Je vous laisse le soin d'imaginer dans quelle incertitude nous vivons, pour ne pas employer le mot angoisse", dit-il. La zone de recherche est une zone forestière de 15 km². "Ce sont les Cévennes, c'est de la moyenne montagne, relativement escarpé, rocheux et boisé. C'est difficile d'accès", explique le maire.