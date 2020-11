Double agression à Cholet : le suspect interpellé a "reconnu les faits"

et AFP

publié le 15/11/2020 à 13:40

Ce samedi vers 16 heures, un homme a été interpellé après que deux agressions particulièrement violentes ont fait deux morts et une blessée grave à Cholet, dans le Maine-et-Loire. "Les faits ont été reconnus par la personne en garde à vue", a déclaré le procureur de la République d'Angers Éric Bouillard à l'AFP ce dimanche 15 novembre.

Ce samedi, un cinquantenaire et un octogénaire sont morts après avoir été roués de coups avec un objet "a priori contondant ou coupant". Une troisième personne, la conjointe de l'octogénaire, a été héliportée dans un état grave. "Ses jours ne sont plus en danger", mais ses blessures "sont assez impressionnantes et sont la démonstration d'une violence évidente", a indiqué Éric Bouillard.

De source policière, le suspect, âgé de 35 ans, est connu pour des délits de droit commun. Il avait été interpellé chez lui, vers 18 heures, sans incident, à Cholet.