Dordogne : un homme de 23 ans arrêté pour le viol d'une octogénaire

Le jeune homme a reconnu les faits. Un individu âgé de 23 ans a été arrêté par les gendarmes dans la soirée de mardi, à l'issue d'une traque de près de quatre heures, dans la commune de Thiviers, en Dordogne.

L'homme était suspecté d'être entré par effraction dans le domicile d'une femme âgée de 89 ans dans la nuit du mardi au mercredi 21 juillet. Interrogé lors de sa garde à vue, il a reconnu les faits, selon nos confrères de France Bleu Périgord. Le jeune homme a expliqué aux gendarmes qu'il était sous l'emprise de l'alcool lorsqu'il a violé l'octogénaire.

De plus, il est reparti avec deux télévisions appartenant à la dame, précise le vice-procureur du parquet de Périgueux, Stéphane Renard. Une information judiciaire a d'ores et déjà été ouverte à son encontre pour des motifs de viol sur personnes vulnérable et vol par effraction. Une mise en examen et un placement en détention sont requis par le procureur.