Dordogne : des dizaines de chiens de chasse maltraités

publié le 04/07/2020 à 00:02

En Dordogne, alors que les gendarmes se rendaient au domicile d'un chasseur pour l'interner en hôpital psychiatrique en raison de son comportement instable, ils ont découvert sur place de nombreux chiens maltraités, dont certains enfermés dans des pièces sans lumière.

Les gendarmes ont alors appelé 30 millions d'amis qui s'est rendue sur place. Les bénévoles y ont découvert une trentaine d'autres bêtes cachées dans les bois, attachées aux arbres par un autre chasseur. "Ils ne veulent pas de chiens chez eux. Ils trouvent donc un endroit isolé où ils les stockent" a expliqué Arnault Lhomme, de l'association de protection des animaux, cité par La Dépêche du Midi.

Parmi les chiens retrouvés, certains présentent des problèmes de santé apparents comme des tumeurs, des blessures au niveau des oreilles ou des yeux. D’autres n’avaient plus de poils. 20 millions d'amis n'a pu récupérer que 15 chiens et six chats. L'association attend une autorisation pour récupérer les autres et a porté plainte pour abandon et sévices graves. Le propriétaire maltraitant encourt 2 ans de prison et 30 000 € d'amende.