Maltraitance animale : Comment agir

publié le 04/12/2019

Le cas d'Annie



Anne est locataire d’un appartement en rez-de-chaussée. Pendant plus de trois ans, tout se passe plutôt correctement. Mais, en mars 2019, tout bascule avec l’arrivée de nouveaux voisins à l’étage supérieur. Dès leur arrivée, ces locataires écoutent la musique à tue-tête. Puis, au fil des mois, Annie retrouve de plus en plus souvent des déchets, des poils ou de la poussière sur sa terrasse et dans son jardin. Plus embêtant encore, elle supporte désormais les aboiements du chien qui vit quasiment toute la journée sur le balcon. L’animal est tellement livré à lui-même que de l’urine coule jusque chez elle. Quand elle va voir sa voisine pour lui demander de faire cesser toutes ces nuisances, la jeune femme ne veut rien entendre... Le syndic tente bien de son côté de l’aider à trouver une solution. Mais la situation n’évolue pas. Elle semble même empirer de jour en jour.

