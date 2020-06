Maltraitance animale : plus de 9.000 actes de cruauté sur des animaux en 2018

publié le 10/06/2020 à 12:11

Chaque année, la SPA recueille de nombreux animaux battus par leur maître. Ils doivent alors suivre une thérapie pour être en mesure de s'approcher des humains à nouveau, et de leur faire confiance.

La gendarmerie nationale a recensé 9.054 infractions pour maltraitance animale en 2018, rapporte BFMTV. C'est désormais un délit en France, puni de deux ans de prison et de 30.000 euros d'amende maximum. "On a de plus en plus de signalements de personnes qui dénoncent de la maltraitance", explique Marie-Laure Caron à l'antenne, responsable de la SPA du Plaisir. "Je pense que les gens sont de plus en plus sensibles à la protection animale", analyse-t-elle.

Mais le nombre de places disponibles à la SPA est limité. "On est actuellement à environ 4.000 - 4.500 animaux avant l'été", explique Jacques-Charles Fombonne, le président de la SPA. "Sachant que nous recueillons pendant les trois mois d'été environ 11 à 12.000 animaux", s'inquiète-t-il.