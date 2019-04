publié le 13/04/2019 à 21:00

Un professeur de musique a été interpellé le 9 avril dernier à son domicile de Périgueux (Dordogne) pour détention et diffusion d’images pédopornographiques, rapportent Sud Ouest et France Bleu.



Le sexagénaire, jusqu'ici inconnu de la justice, avait été repéré en février dernier par les gendarmes de la cellule dédiée à la lutte contre la cybercriminalité à Bordeaux. C'est le flux important de données en provenance de son adresse IP qui les a alertés.

Entre février 2017 et avril 2019, le suspect a téléchargé plus de 170.000 fichiers (200 vidéos et 50 photo) photos et vidéo à caractère pédopornographiques. De nombreux documents mettaient en scène de très jeunes enfants, âgés de 2 à 3 ans.

Déféré au parquet le 10 avril, le mis en cause est depuis placé sous contrôle judiciaire, avec obligation de soins et l'interdiction d'entrer en contact avec des mineurs. L'homme qui donnait des cours de musique à domicile et dans des associations sera jugé le 2 octobre prochain à Périgueux pour détention et diffusion d'images pédopornographiques.