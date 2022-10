L'enquête sur le meurtre de Justine Vayrac a permis d'apprendre de nouveaux éléments sur le déroulé de la soirée du drame. Alors que le meurtrier présumé, Lucas, 21 ans, a été placé en détention provisoire et mis en examen pour meurtre, viol et séquestration après avoir confessé son geste aux policiers, on a appris que c'est le témoignage de Théo, un ami de la victime, qui a mis les enquêteurs sur sa piste.

"Quand j'étais avec Justine, on est sorti de la boîte de nuit et on a vu Lucas dehors. Je ne le connaissais pas plus que ça, mais je voyais qu'ils s'entendaient bien", a-t-il assuré à nos collègues de M6. "Elle a demandé d'aller à la voiture, car elle voulait se reposer et il m'a dit que lui aussi voulait se reposer dans la voiture. Je lui ai dit, 'je veux bien, mais donne moi d'abord ton nom, ton numéro de téléphone', et après, je les ai laissés", raconte-t-il.

Il a expliqué être retourné auprès de la voiture 40 minutes après, mais n'avoir vu aucun des deux protagonistes. Après avoir contacté Lucas, ce dernier lui a expliqué être rentré chez lui et avoir laissé Justine qui s'était jugée consciente et autonome.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info