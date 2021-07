Disparition de Tiphaine Véron : "On y pense matin, midi et soir", confie sa mère

C'était il y a trois ans jour pour jour. Tiphaine Véron disparaissait sans laisser de trace. L'auxiliaire de vie scolaire de 36 ans se trouvait au nord de Tokyo, dans son hôtel, son passeport et sa valise ont été retrouvés par les enquêteurs. Depuis, sa famille regrette que l'hypothèse criminelle n'ait jamais été vraiment exploitée.

"Plus le temps passe, plus on se dit qu'elle a été séquestrée. Est-ce qu'elle a été séquestrée et tuée, séquestrée et maintenue en vie ? J'espère qu'elle est vivante mais en même temps je me demande dans quelles conditions", confie sa mère Anne au micro de RTL. "Vous vous rendez compte si je découvrais dans 30 ans qu'elle était en vie et qu'on n'a pas été assez loin dans les recherches ?".

"La disparition c'est la chose la plus effroyable qui arrive à une famille. Je ne sais même pas comment on arrive à continuer à vivre parce qu'on y pense matin, midi, soir, la nuit. On aimerait qu'elle nous envoie un signe", espère Anne.