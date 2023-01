Disparition de Stéphane Kameugne : le mort oublié du campus

À l'hiver 2008, Stéphane Kameugne, fraîchement diplômé, promis à un bel avenir, disparaît soudainement à la sortie du gala de son école. Le corps de ce jeune ingénieur est repêché deux semaines plus tard dans un canal. Les investigations lancées autour du décès du jeune homme ont été aussi lentes qu'hésitantes. Des centaines de personnes étaient présentes à cette soirée, mais personne n'a rien vu.

Pendant des semaines, la mort de Stéphane Kameugne est considérée comme un accident sur fond de fête alcoolisée, jusqu'à ce qu'une nouvelle autopsie ait révélé un coup de théâtre. Un chirurgien spécialisé en traumatologie, désigné pour examiner le corps, a affirmé que Stéphane Kameugne a été agressé. Mais qui pouvait lui en vouloir ?

Le dossier Stéphane Kameugne, ouvert il y a quatorze ans, aurait pu très bien rejoindre le pôle judiciaire de Nanterre dédié aux affaires non résolues. Pourtant, l'affaire est restée pour le moment au sein du pôle criminel du tribunal de Reims. Après toutes ces années, la famille de l'élève ingénieur a continué à faire le siège des enquêteurs même si aucune nouvelle information n'a été enregistré.

"Depuis le début de l'enquête, on est parti sur une hypothèse qui ne voulait pas de scandale, qu'on ne voulait pas que tout ça puisse entacher l'école. Le parquet de Chalons et les enquêteurs locaux, finalement, n'ont pas voulu y croire et qu'ensuite, ils ont été rattrapés par cette erreur. explique Me Didier Seban, avocat de la famille de Stéphane Kameugne, dans l'Heure du crime.

Il poursuit : "Reconstruire quelque chose, reconstruire une vraie enquête. Convaincre des juges qui souvent changent au bout d'un an, deux ans et n'ont pas le temps de se consacrer à ce dossier. Toutes les avancées, toutes les expertises, toutes les contre-expertises, toutes les demandes d'actes, les vérifications sur les vigiles, c'est chaque fois la famille qui demande par notre intermédiaire. On n'a pas chef d'enquête, on n'a pas une volonté, on n'a pas d'orientation d'enquête".

Depuis 2009, chaque année, au mois de janvier, les proches et les amis de Stéphane Kameugne, viennent se recueillir à Châlons-en-Champagne, sur les lieux où l'étudiant a perdu la vie.

Les invités de "L'Heure du crime"

- Me Didier Seban, avocat de la famille de Stéphane Kameugne.

- Olivier Le Gall, ancien gendarme et chargé de mission pour les affaires non résolues au cabinet Seban.

- Samuel Kameugne, père de Stéphane Kameugne.

