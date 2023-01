Meurtres de la N20 : "On a sûrement raté quelque chose", dit l'ex-patron de la PJ de Versailles

Entre 1980 et 1983, quatre jeunes femmes blondes et qui se ressemblaient étrangement, ont été retrouvées mortes aux abords de la Nationale 20, une des routes les plus passantes de France. Toutes dénudées puis étranglées, Michèle Couturat, Sylvie Le Helloco, Christine Devauchelle et Pascale Lecam, ont été manifestement victimes d'un sadique, un individu accusant un goût pervers pour la mise en scène et la souffrance.

Plus de 20 ans après les crimes, la justice rouvre les dossiers avec une nouvelle arme : l'ADN. Un profil génétique masculin est finalement détecté : Philippe L. Interrogé en 2009, le procureur a estimé que le suspect n'a pas le profil d'un violeur et n'a jamais été mis en cause dans des agressions sexuelles. Les faits sont, à l'époque, déjà prescrits, et la libération de cet homme est inévitable.

Même si l'ADN permet à la justice de rouvrir les dossiers, le meurtrier demeure introuvable. À ce jour, aucune piste n'a mené à l'étrangleur. 43 ans après le premier meurtre de la N20, le dossier reste l'un des plus compliqués jamais traités par la police judiciaire. Il est désormais clos.

Cette affaire reste vraiment dans l'ADN de la PJ de Versailles Gilles Leclair

Interrogé dans L'Heure du crime, Gilles Leclair, ancien patron de la police judiciaire de Versailles à l'époque des faits, se remémore l'affaire non résolue de l'étrangleur. "On la considère comme un échec. Collectivement, on a tout travaillé ensemble sur des pistes qu'on n'a pas pu mettre en application. Cette affaire reste vraiment dans l'ADN de la PJ de Versailles. En tout cas pour ceux qui ont travaillé entre 70 et 90. C'est quelque chose qui nous est resté sur le cœur", confie-t-il au micro de RTL.

Il poursuit : "On était très démunis par la science et les technologies. Si on avait eu l'ADN, la téléphonie, la vidéo surveillance, toutes les possibilités du numérique, les relevés d'empreintes, et presque aussi les réseaux sociaux. On n'avait pas non plus la coopération internationale. On a sûrement raté quelque chose".

L'invité de "L'Heure du crime"

- Gilles Leclair, ancien patron de la police judiciaire de Versailles, à l’époque des faits : adjoint de la Brigade criminelle de Versailles et auteur du livre La Vérité sur l’affaire Robert Boulin, éditions Alibi.

