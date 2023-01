Disparitions de Nelly Balmain et Éric Foray : pourquoi la piste Lelandais est-elle écartée ?

L'INTÉGRALE - Nelly Balmain et Eric Foray : les disparus oubliés de la Drôme

L'ENQUÊTE - Nelly Balmain et Éric Foray : les derniers disparus de la Drôme

Nelly Balmain, Éric Foray... Une jeune femme de 29 ans, un homme de 47 ans qui ne s'étaient jamais rencontrés et ne se connaissaient pas. Mais qui auraient pu tous les deux, à une trentaine de kilomètres de distance, être victimes d'un même ravisseur. Un prédateur, non identifié, qui pourrait sévir dans cette région de Romans-sur-Isère, dans la Drôme.

"La piste le Landais a été naturellement évoquée. Il y avait une proximité géographique naturelle, déclare Maître Bernard Boulloud, avocat des familles des disparus, dans L'Heure du crime. "Cela dit, j'ai toujours évoqué le fait qu'il pourrait y avoir un prédateur inconnu sur place. Le meurtre a toujours été une piste privilégiée. Je pense que je ne me suis pas trompé. La piste du prédateur est à mon avis la plus probable".

Les enquêtes sur ces deux disparitions inexpliquées vont mettre beaucoup de temps à démarrer. Pas tout de suite prises au sérieux malgré l'insistance des proches. Des investigations, il est vrai compliqué, les véhicules des victimes ont, eux aussi, disparu. Pendant bien longtemps, aucun témoignage, aucun indice.



Jusqu'au mois de janvier 2023, et la découverte du crâne d'Éric Foray. Il aura ainsi fallu de longues années pour que les vérifications s’accélèrent et que ces deux dossiers qui paraissaient sans lien, soient peu à peu rapprochés. Pourquoi la piste d'un prédateur intéresse-t-elle les enquêteurs ? L'hypothèse Nordahl Lelandais est-elle vraiment écartée ? Qu'est-il arrivé à Nelly et à Éric ?

Les invités de "L'Heure du crime"

- Maître Bernard Boulloud, avocat des familles des disparus.

- Serge Pueyo, journaliste correspondant RTL à Grenoble.

- Jacques Dallest, ancien procureur général près la cour d'appel de Grenoble.



- Régis Pique, compagnon d'Éric Foray.

