Disparition de Mathis Jouanneau : dix ans de combat et de mystère

Un cauchemar qui dure depuis maintenant dix ans pour la maman du jeune Mathis. Le petit garçon, alors âgé de 8 ans, a disparu le 2 septembre 2011 après avoir quitté l'école pour aller passer le week-end chez son père. Deux jours plus tard, alors que ce dernier n'a pas ramené l'enfant, Nathalie Barré, la maman, déclare sa disparition et, une décennie plus tard, remue toujours ciel et terre pour retrouver son fils.

L'affaire de la disparition de Mathis correspond à dix ans de mystère, dix ans de recherches, d'investigations vaines jusqu'à ce jour, mais surtout dix ans de silence. Condamné en juin 2015 pour l'enlèvement et la séquestration de son fils, Sylvain Jouanneau s'est terré dans mutisme. Il a pourtant eu maintes fois l'occasion de dire où était Mathis, mais n'a fait aucune déclaration, ni à Nathalie Barré, ni à la cour d'assises.

Incarcéré et à l'isolement au centre de détention de Val-de-Reuil, dans l'Eure, impossible de faire dire à l'homme tout ce que tout le monde souhaite savoir. Pendant ce temps, l'enquête se poursuit et tant que l'enfant, désormais un jeune adulte de 18 ans, n'a pas été vu, les investigations se poursuivent désormais sous le chef d'accusation d'homicide volontaire contre X.

Mathis Jouanneau a disparu en 2011. Crédit : Frédéric Veille / RTL