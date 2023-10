Disparition de Marwan Berreni : le corps retrouvé pendu est bien celui de l'acteur

Marwan Berreni, l'acteur de "Plus belle la vie", est recherché par la police

Les papiers d'identité du comédien de 34 ans avaient été retrouvés sur place. Ce jeudi 19 octobre, l'attente a pris fin pour les proches de Marwan Berreni, avec les résultats des tests ADN pratiqués sur le corps découvert pendu le jeudi 12 octobre, dans une maison abandonnée de Corcelles-en-Beaujolais (Rhône).

Selon les informations de nos confrères du Progrès, la procureure de la République de Villefranche-sur-Saône a annoncé la triste nouvelle ce jeudi, après analyse de la dépouille en état de décomposition avancé : "Les analyses génétiques diligentées ont en outre confirmé 'avec une très grande certitude' qu’il s’agissait du corps de Marwan Berreni", a-t-elle déclaré.

Si peu de détails sont encore connus, l'acteur du feuilleton Plus belle la vie serait bien mort par pendaison : "Les premières constatations médico-légales réalisées se révélaient compatibles avec une mort par pendaison", a indiqué la procureure.

Une disparition mystérieuse

L'interprète de d'Abdel Fedala dans le feuilleton culte de France 3 était recherché depuis août. Il était suspecté d'avoir renversé une jeune femme de 37 ans dans la soirée du 3 août, près d'une discothèque de Mâcon, où il se trouvait ce soir-là avec des amis, rappelle notamment Le Progrès. La voiture impliquée dans l'accident, un 4x4 Mercedes, avait été retrouvée vide non loin de là, le lendemain des faits. Selon des sources proches du dossier, la voiture appartenait à Marwan Berreni, installé non loin de là, à Fuissé, souligne l'AFP.

Une enquête pour disparition inquiétante avait été ouverte le 11 août, mais Marwan Berreni était resté introuvable. Les parents de l'acteur, qui ont déjà perdu leur fils cadet il y a dix ans, avaient lancé un appel à leur fils dans une lettre publiée début octobre dans Libération.

Le jeudi 12 octobre, son corps a été retrouvé dans une maison inhabitée de Corcelles-en-Beaujolais. Le fils du propriétaire des lieux avait donné l'alerte : "J’ai vu un corps au sol dans une pièce sombre, en bas de la maison. Je n’ai vu que les chaussures et le pantalon", a-t-il raconté, confiant avoir ensuite appelé les gendarmes.

Une sacoche contenant la pièce d'identité, mais aussi la carte bancaire et le permis de conduire de l'acteur avait été retrouvée dur place. L'enquête en cours devra désormais déterminer les circonstances de cette mort pour le moins troublante : "Les investigations se poursuivent dans le cadre de la procédure en recherche des causes de la mort, confiée par le parquet de Villefranche-sur-Saône à la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Villefranche", a encore fait savoir la procureure.

Les nouveaux tournages de Plus belle la vie, - endeuillés par la mort également brutale d'un des piliers de la fiction, l'acteur Michel Cordes, retrouvé mort chez lui -, avaient déjà prévu de débuter sans Marwan Berreni. Ils reprendront fin octobre, actant le retour du feuilleton le plus long jamais produit en France, moins d'un an après la diffusion du dernier épisode sur France 3.