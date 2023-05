"Plus belle la vie" : Michel Cordes, qui incarnait Roland Marci, retrouvé mort par balle

L'auteur et metteur en scène, Michel Cordes, qui incarnait Roland Marci, le patron du bar "Le Mistral" dans la série Plus belle la vie, diffusée jusqu'en novembre 2022, a été retrouvé mort par arme à feu dans sa maison de Grabels, dans l'Hérault, ce vendredi après-midi, selon les informations de Midi Libre, confirmées par RTL.

L'homme de 77 ans avait emménagé dans cette maison il y a un an et demi. Une enquête a été ouverte, et confiée aux gendarmes de la compagnie de Castelnau-le-Lez, pour déterminer les causes de la mort. La piste du suicide est pour l'heure privilégiée, d'après nos informations.

Depuis le début de la série en 2004, et quasiment jusqu'à la fin de la série, il avait incarné Roland Marci, personnage touchant et attachant, notamment à travers sa relation d'amour avec Mirta, la tenancière de l'hôtel de la place du Mistral. Son personnage était mort en octobre dernier, quelques semaines avant l'arrêt définitif de Plus belle la vie.

