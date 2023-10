Disparition de Marwan Berreni : les parents de l'acteur de "Plus belle la vie" lui lancent un poignant appel

L'acteur Marwan Berreni, vu notamment dans le feuilleton télévisé "Plus belle la vie".

MARWAN BERRENI - Les parents de l'acteur de "Plus belle la vie" lui lancent un poignant appel

Mais qu'est-il arrivé à Marwan Berreni ? L'acteur de la série télévisée Plus belle la vie n'a plus donné aucun signe de vie depuis deux mois. "Reviens ! On a besoin de toi", implorent ses parents ce mardi 3 octobre, dans une lettre publiée dans les colonnes de Libération.

L'acteur a été vu, pour la dernière fois, dans la nuit du 3 au 4 août au Club 400, une boîte de nuit située à Mâcon. Ce soir-là, une femme de 37 ans est percutée à proximité de cette même discothèque. Le conducteur du 4x4 prend la fuite. Quarante-huit heures après, le véhicule est identifié. Il s'agit de celui de Marwan Berreni.



Mais, l'acteur s'est évaporé. Ses parents, restés muets jusqu'à présent, ont pris la parole pour la première fois dans le quotidien Libération : "Tu es unique. Tu es formidable", écrivent-ils. Un père et une mère "abandonnés", selon leur avocat Me Rachel-Flore Pardo.

[Les parents de Marwan] ont une volonté : tout faire et que tout soit mis en œuvre pour retrouver leur fils Me Rachel-Flore Pardo

"Les parents sont dans un désarroi total parce qu'ils ne sont pas informés des investigations conduites pour retrouver leur fils. Les parents, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ont une volonté : tout faire et que tout soit mis en œuvre pour retrouver leur fils".

Depuis deux mois, Marwan Berreni n'a donc plus donné signe de vie. Sa carte bleue et son portable ont été utilisés pour la dernière fois quelques heures après sa disparition. Depuis, plus rien. Une enquête préliminaire pour "disparition inquiétante" a été ouverte.