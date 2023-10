Disparition de Marwan Berreni : un corps découvert pendu avec les papiers de l'acteur

L'acteur Marwan Berreni, vu notamment dans le feuilleton télévisé "Plus belle la vie".

Un corps a été découvert ce jeudi 12 octobre dans une maison inhabitée du Beaujolais, a appris l'AFP auprès de la procureure de Villefranche-sur-Saône, non loin de l'endroit où la voiture de Marwan Berreni, disparu depuis deux mois, a été retrouvée début août. Selon le parquet de Villefranche-sur-Saône, le corps a été découvert pendu avec les papiers de l'acteur connu pour sans rôle dans la série Plus belle la vie.

"Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte et des investigations aux fins d'identification sont en cours", a souligné la procureure Laetitia Francart. Le corps a été retrouvé dans une maison de Corcelles-en-Beaujolais (Rhône), à moins de cinq kilomètres de Fleurie, commune où a été découvert le véhicule de l'acteur qui n'avait plus donné signe de vie depuis début août, après un accident de la route dans lequel il pourrait être impliqué.

Dans la soirée du 3 août, une femme âgée de 37 ans a été percutée par un véhicule à Mâcon à proximité d'une boîte de nuit. Le conducteur du véhicule avait pris la fuite et une voiture de type 4X4 avait été découverte deux jours plus tard à une quinzaine de kilomètres plus au sud, selon le parquet de Mâcon.

