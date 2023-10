Disparition de Lina : pourquoi le village de Plaine est en ébullition

Cela fait désormais 11 jours que Lina, l'adolescente de 15 ans disparue en Alsace, n'a plus donné de nouvelles. La jeune fille s'est volatilisée lors d'un trajet entre son domicile et la gare TER d'une commune voisine. Depuis, le village de Plaine vit au rythme des recherches et de la présence de très nombreux journalistes.

Les habitants font face à la situation comme ils le peuvent. Ceux qui subissent les effets de ces circonstances particulières peuvent à nouveau consulter, depuis ce mercredi matin, une cellule d'aide psychologique, mise en place dans la salle polyvalente de la commune. Ce matin, un seul habitant s'est rendu sur les lieux à pied. D'autres ont été pris en charge par téléphone.

La cellule est gérée par Dominique Mastelli, qui avait également géré le même dispositif après l'attentat de Strasbourg en 2018. "Trois psychologues, psychiatres et pédopsychiatres sont présents aujourd'hui", explique ce dernier au micro de RTL. L'objectif étant de "continuer à vivre dans ce village qui a été touché […] la vie doit l'emporter", ajoute Dominique Mastelli.

Dans ce petit village, la pression est retombée : plus de gendarmes, plus de battues, mois de journalistes… Mais une forme de méfiance et d'angoisse transparaît lorsque l'on discute avec les habitants. Aucun enfant ne se promène plus seul dans les rues. "Les gens sont dans l'angoisse", souligne la maire de Plaine, Patricia Simoni. "Je vois les parents surveiller les enfants de plus près. Par exemple, une maman peut suivre son fils qui fait du vélo sur 400 mètres. On est sur les nerfs, on est obligés de tenir, on ne peut pas lâcher", nous explique l'édile.

Une enquête d'autant plus angoissante qu'elle sera longue, a estimé le procureur de Strasbourg.

