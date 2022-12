DOCUMENT RTL - Disparition de Leslie Hoorelbeke : l'appel à témoins de ses parents

Patrick Hoorelbeke et Emilie Cardré, le père et la belle-mère de Leslie disparue près de Niort avec son compagnon Kevin Trompat le 25 novembre dernier.

Dans la nuit du 25 au 26 novembre dernier, Leslie Hoorelbeke a disparu avec son compagnon Kevin Trompat près de Niort dans les Deux-Sèvres. Agés respectivement de 22 et 20 ans, ils ont dîné chez des amis sur la commune de Prahecq avant de passer la nuit dans l’appartement qu’un ami leur avait prêté à proximité. Depuis, la famille et les proches n’ont aucune nouvelle du couple et de leur chien. Leurs véhicules sont restés sur place. Un de leur téléphone a borné le lendemain de leur disparition à Niort avant de s’éteindre définitivement.

Ce mercredi 14 décembre, le père et la belle-mère de la jeune fille lancent sur RTL un appel à toute personne ayant des renseignements sur la disparition de leur fille et son compagnon. "On n'a plus aucune nouvelle après ce repas. Ce n'est pas du tout son genre, ce n'est pas du tout ce qu'elle pourrait faire. Il n'y a plus jamais eu de réponse à leur téléphone, plus rien. Pour tout renseignement on est preneur. N'hésitez pas à nous donner des renseignements. On peut garder l'anonymat. Il ne faut pas hésiter à nous prévenir à la moindre information", disent Patrick Hoorelbeke et Emilie Cardré, qui se sont rapidement inquiétés du silence de la jeune femme, qui vit chez eux près de La Rochelle. "Ça devient compliqué émotionnellement", ajoutent-ils.

Ils ont interrogé leurs amis sans succès et ont alerté les autorités. Les premières investigations ont permis de découvrir des papiers d’identité appartenant aux disparus dans une commune de Charente-Maritime. Un avis de recherche a été émis par la gendarmerie des Deux-Sèvres sur Facebook. Le parquet de Niort a ouvert une information judiciaire pour disparition inquiétante.

La rédaction vous recommande

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info