publié le 11/04/2019 à 12:17

Depuis dimanche 7 avril, Hugues, un Landais de 28 ans, ne donne plus signe de vie. Selon un appel à témoins diffusé sur la page Facebook de la gendarmerie de Mimizan, commune des Landes (Nouvelle-Aquitaine) où il résidait, le jeune homme a "été vu pour la dernière fois dimanche matin peu avant 6 heures".



Employé du centre E.Leclerc local, sa disparition a été signalée par sa famille, qui le savait en soirée au Bar américain, dans la nuit de samedi à dimanche. L'appel détaille la tenue qu'il portait ce jour-là : "une veste noire et grise, d’un pull-over rayé noir et blanc, d’un tee-shirt gris, d’un jean gris et de chaussures basses noires et blanches type sneakers", et précise qu'il mesure 1 mètre 80.

Malgré l'important dispositif déployé lundi et mardi par les autorités pour rechercher le jeune homme - mobilisant des chiens renifleurs, des plongeurs de la brigade nautique d’Arcachon et un hélicoptère pour survoler la zone - ce dernier n'a toujours pas été retrouvé. Des patrouilles de gendarmerie ont sillonné le secteur, sans plus de succès. La chef d'escadron, citée par Sud Ouest, assure qu'"aucune piste n'est pour l'heure exclue".

La brigade gendarmerie de Mimizan prie "toute personne susceptible d'apporter des renseignements utiles" de la contacter, ou de joindre le centre opérationnel de la gendarmerie de Mont-de-Marsan en appelant le 17.