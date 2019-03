publié le 04/03/2019 à 17:58

C’est une décision qui était très attendue par une centaine de livreurs à vélo ou de chauffeurs VTC et qui fera date. Le conseil des Prud'hommes de Paris vient de reconnaître deux anciens livreurs de la société de livraison de repas Take Eat Easy comme employés à part entière. Ils étaient considérés jusqu'ici comme des auto-entrepreneurs. Leurs contrats ont été requalifiés en CDI.





Cela fait deux ans qu'une dizaine d’anciens de la société se battent pour faire reconnaître leur statut de salariés. L’enjeu est de taille car "Take It Easy" a fait faillite depuis et ils demandent des dommages et intérêts. La justice a d'ailleurs condamné l'entreprise à leur en verser, en y ajoutant des rappels de salaire.

Cette décision est une "première à Paris pour un coursier à vélo", a réagi Kevin Mention, l'avocat des deux livreurs, contacté par l'AFP. Il s'est dit "très satisfait" même si "pour nous ce n'est pas forcément assez", alors qu'une centaine de livreurs se sont engagés dans une plainte au pénal pour travail dissimulé contre "Take Eat Easy", une procédure encore en cours d'instruction selon Me Mention.

11.000 euros de rappel de salaires

Dans le détail, les deux coursiers à vélo percevront chacun plus de 11.000 euros de rappel de salaires, ainsi qu'un rappel de congés payés, 1.700 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive et 1.000 euros de dommages et intérêts pour retard de paiement des congés payés, d'après les Prud'hommes de Paris. "Take Eat Easy" ayant disparu, l'indemnisation sera à la charge du Régime de garantie des salaires (AGS), qui peut encore faire appel de la décision, a précisé l'avocat.