Des baigneurs filment quatre personnes en train de se noyer, sans leur porter secours

Sur la plage de Plomodiern, dans le Finistère, quatre personnes ont été sauvées de la noyade par un couple de baigneurs, le 3 septembre dernier dans l'après-midi. Fanny et Ludovic, les ont ramenés jusqu'à la plage de Lestrevet, avant de joindre seuls les secours, car sur la plage, les autres baigneurs n'ont pas bougé le petit doigt. Certains ont même filmé la scène.

Au micro de RTL, Fanny revient sur cette scène hallucinante. Elle raconte avoir crié depuis la plage : "Aidez-nous, il y a des gens qui se noient, venez nous aider, appelez les secours !", relate-t-elle. Pourtant, personne n'a réagi. "J'avais beau crier, mais je voyais que les gens me regardaient comme si j'étais folle, mais ne réagissaient pas".

Pire, certaines personnes ont préféré filmer l'évènement, affirme Fanny. "J'ai vu des gens avec des téléphones dans la main et ils filmaient. Ça m'a fait sortir de mes gonds. Comment on peut filmer une scène comme ça ? Je me suis dit : "Ce n'est pas possible, bande d'égoïstes !"", se souvient la sauveuse. "C'est ce qui m'a choqué le plus dans tout ça", souligne-t-elle en décrivant l'impression d'être dans un cauchemar.

"C'est un monde où il peut nous arriver n'importe quoi, et les gens ne réagissent plus", regrette Fanny, qui a porté secours aux personnes en train de se noyer avec son compagnon. Heureusement, grâce à leur geste, les quatre personnes sont saines et sauves.

