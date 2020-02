Dentiste mort en Eure-et-Loir : l'amant présumé de la victime mis en examen

et AFP

publié le 25/02/2020 à 04:44

Un homme a été arrêté, mis en examen et écroué pour le meurtre de Jorge Brion, le dentiste de 53 ans retrouvé mort chez lui à Coulombs (Eure-et-Loir) le lundi 17 février. Le corps du quinquagénaire a été découvert partiellement dénudé et ligoté, enroulé dans une bâche en plastique et un drap.

Une enquête pour homicide volontaire avait été ouverte, après la découverte du corps, par le parquet de Chartres. Le procureur adjoint précisant que c'est une employée du dentiste, inquiète de ne pas le voir arriver au travail, qui avait donné l'alerte.

Les investigations ont permis de rapidement retrouver la trace d'un suspect, qui a été interpellé en région parisienne vendredi 22 février. Il a été présenté à un juge d'instruction, mis en examen puis écroué. À noter que les gendarmes ont mis la main sur le portefeuille du dentiste lors de la perquisition de son domicile.

Selon Le Parisien, l'individu est un homme d'une trentaine d'années qui avait des relations sexuelles avec la victime.