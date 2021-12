Déclaration de patrimoine erronée : Alain Griset condamné à six mois de prison avec sursis

Alain Griset, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises

Une déclaration jugée "incomplète ou mensongère". Ce mercredi 8 décembre, le tribunal correctionnel de Paris a condamné le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises à six mois de prison, avec sursis.

Dans son jugement, le tribunal considère que le membre du gouvernement "a fait le choix de dissimuler une partie substantielle de son patrimoine" et a relevé deux éléments aggravants : les fonds en cause étaient hébergés dans une banque française et il a "fait preuve d'une réelle volonté de dissimulation".

La condamnation contient également une peine d'inéligibilité de trois ans avec sursis. Absent à l'énoncé du verdict, le ministre va faire appel de cette sentence, a fait savoir Me Patrick Maisonneuve, son avocat.

Pour rappel, il était reproché au ministre d'avoir omis de déclarer 171.000 euros à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Lors du procès, le procureur avait requis des peines lourdes à son encontre. Dix à douze mois de prison avec sursis étaient réclamés par le parquet. Fait marquant à noter, cette comparution devant un tribunal d'un ministre en exercice était une première pour la Ve République.