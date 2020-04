Dans les Hauts-de-Seine, nouvelle nuit de tensions

publié le 22/04/2020 à 10:26

En plein confinement, faut-il craindre un embrasement des banlieues ? Pour la quatrième nuit consécutive, il y a encore eu de l'agitation dans plusieurs villes des Haut-de-Seine. Ces incidents interviennent après un accident de moto impliquant la police à Villeneuve-la-Garenne.

Les faits les plus graves se sont déroulés à Gennevilliers où une école a été touchée par un départ de feu. Des voitures et des poubelles ont aussi été incendiés dans plusieurs villes du département, et en Seine-Saint Denis, ainsi que des jets de projectile en direction des forces de l'ordre. D'après une source policière, la nuit a été moins tendue et maîtrisée. Neuf personnes ont été interpellés en région parisienne, soit autant d'arrestations que la nuit précédente.

La préfecture de police a pris un arrêté interdisant l'achat et la détention d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques jusqu'au 12 mai à Paris et dans les département de la petite couronne. D'autres incidents ont aussi éclaté à Toulouse, Strasbourg ou Roubaix, où le calme est revenu rapidement.