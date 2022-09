Qui est Magali Berdah, la fondatrice de Shauna Events, mise en cause dans “Complément d’enquête” ?

C'est une affaire qui risque de faire grand bruit. Dimanche 11 septembre, France 2 diffusait dans Complément d'enquête un sujet intitulé Arnaques, Fric et politique, le vrai business des influenceurs.

Durant une heure, l'émission a mis en lumière les pratiques désignées comme douteuses des influenceurs de télé-réalité et notamment leurs placements de produits, réputés mensongers, voire illicites dans certains cas.

Une enquête a d'ailleurs été ouverte le 6 septembre pour "pratiques commerciales trompeuses" contre Shauna Events, la principale agence d'influenceurs dirigée par Magali Berdah à la suite d'une plainte déposée par le rappeur Booba.

Selon les plaintes consultées par l'AFP, "il apparaît un système d'escroquerie complexe et organisé, centralisé par la société Shauna Events", un "système alimenté par la passivité des réseaux sociaux et particulièrement Instagram et Snapchat utilisés par les influenceurs pour promouvoir les arnaques".

De la faillite à multi-millionaire

Si aujourd'hui, la plainte vise Magali Berdah, c'est qu'elle est à la tête donc de Shauna Events, la principale agence d'influenceurs en France. Selon les chiffres révélées par Complément d'enquête, la société pèserait 40 millions d'euros de chiffres et aurait dégagé un bénéfice net de trois millions d'euros en 2020.

Mais avant d'être millionnaire, Magali Berdah a été déclarée en faillite, comme elle le précise dans le documentaire. C'est en 2016 que cette ancienne courtière en assurances rencontre plusieurs candidats de télé-réalités et a l'idée de monnayer leurs placements de produits sur les réseaux sociaux. En 2017, elle crée donc Shauna Events sa propre entreprise de marketing et de communication. En 2019, elle est rachetée par le géant du divertissement, Banijay. Le groupe produit notamment Koh Lanta, Les Marseillais ou Touche pas à mon poste, dont elle est chroniqueuse régulière depuis plusieurs saisons.

Preuve de son influence grandissante, Magali Berdah a été reçue en personne avec plusieurs influenceuses place Beauvau par Marlène Schiappa, alors ministre de l'Égalité femmes-hommes, pour parler de la question des violences faites aux femmes. Elle a aussi réalisé à l'occasion de l'élection présidentielle une série de vidéos immersives sur sa chaîne YouTube où elle "apprend à connaître" les prétendants à l'Élysée pendant 24 heures.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info