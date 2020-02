Mort d'Élisa Pilarski, tuée par des chiens : le point sur l'enquête

publié le 12/02/2020 à 16:56

L'enquête judiciaire dans l'affaire de la mort d'Élisa Pilarski se poursuit. Ce mercredi 12 janvier, la juge d'instruction ainsi que plusieurs témoins, se sont rendu sur les lieux du drame dans la forêt de Retz, à Saint-Pierre-Aigle dans l'Aisne (02), rapporte l'Union.

Pour rappel, Élisa Pilarski promenait son chien Curtis, dans la forêt de Retz le 16 novembre 2019. Une chasse à courre était organisée au même moment dans le secteur. Le corps de la jeune femme de 29 ans a été retrouvé dénudé et avec de multiples morsures. Élisa était enceinte de six mois et attendait un petit garçon. Les morsures ont provoqué une hémorragie qui lui a été fatale.

La juge s'est donc rendue sur place ce mercredi, en compagnie des premiers témoins, dont Christophe Ellul le compagnon d'Élisa. Le maître d'équipage de la chasse à courre et les avocats de deux hommes se sont également déplacés sur les lieux, tout comme les gendarmes et la police judiciaire de Creil.

Christophe Ellul a été entendu mardi 11 février par la juge, avant Sébastien Van Den Berghe, le maître d'équipage des chiens de la chasse à courre, ce mercredi matin. Selon l'avocat de ce dernier, l'homme qui a été placé sous le statut de témoin assisté, a été auditionné "pendant une heure trente". Son client a pu redonner des précisions quant au déroulement de la chasse à courre.

Courant février devraient être dévoilées les analyses ADN réalisées sur 67 chiens.