publié le 21/01/2019 à 19:02

Deux personnes sont mortes et 25 autres ont été blessés, dont quatre gravement, dans un spectaculaire incendie qui s'est déclaré tôt dimanche 20 janvier au cœur de la station de ski Courchevel 1850, en Savoie. Ce sont des saisonniers qui vivaient dans ce bâtiment plutôt vétuste. Le feu a été attisé par la structure en lambris et moquette.



Pour certains, il n'y a pas eu d'autre solution que de sauter du 3e étage. C'est le cas d'Ambre, 24 ans, grièvement blessée. La jeune femme a subi une lourde opération. "Elle a essayé de sortir par le couloir, ce qu'elle n'a pas pu faire, du coup elle s'est mise sur sa fenêtre, elle a pas eu le choix, elle a sauté, témoigne sa maman.



"Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a plein de gens qui sont en train de filmer, il n'y a personne qui est là en train de la réceptionner, il n'y a personne qui met quoi que ce soit sur le béton pour essayer d'amortir un peu, poursuit, en larmes, cette femme. Elle a eu un sacré courage de sauter".

Elle est paralysée à vie parce qu'on lui a soudé six vertèbres La maman d'Ambre, 24 ans Partager la citation





"Elle n'a pas été réveillée par une alarme incendie, il n'y en avait pas, poursuit Isabelle : elle a été réveillée par les cris et par l'odeur de fumée, et apparemment il y en a qui ont essayé d'utiliser des extincteurs qui n'ont pas fonctionné". Quelles sont les séquelles ? "Pour l'instant elle n'a pas ses jambes. On ne sait pas si elles les aura et même si elle les a, elle est paralysée à vie parce qu'on lui a soudé six vertèbres. Elle a 24 ans ma fille..."