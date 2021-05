Couple de retraités tué dans le Gard : ce que l'on sait

publié le 19/05/2021 à 16:34

C'est un mystère qui reste pour l'heure inexpliqué par les enquêteurs. À Saint-Gilles, dans le Gard, un couple de retraités a été retrouvé assassiné dans une voiture, sous un hangar qui lui appartenait. Une enquête pour assassinats a été ouverte tandis que le procureur parle d'un acte "particulièrement violent".

Parmi les victimes, l'homme de 73 ans retrouvé sur le siège conducteur porte des marques de coups à la tête, ce qui laisse présumer une mort d'une rare violence. Sa compagne, une femme âgée de 69 ans, a quant à elle été découverte dans le coffre du véhicule après une macabre mise en scène. Elle aurait été "fracassée" selon une source proche du dossier.

Les enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie de Nîmes ont très vite écarté la thèse d'un meurtre suivi d'un suicide et ne retiennent pas non plus la piste du crime crapuleux car de l'argent et des biens de valeur ont été retrouvés dans la voiture. Ils tentent donc de retracer les dernières heures des deux victimes et de retrouver les personnes qui auraient pu les rencontrer.

Le frère du mari, sa fille et son compagnon vivaient également sur leur vaste propriété. Alors que trois gardes à vue ont été ordonnées dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 mai, il semblerait que les investigations se soient concentrées sur les proches des victimes et notamment ces trois personnes.