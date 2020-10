et AFP

publié le 20/10/2020 à 03:38

Un homme ayant appartenu au réseau "FLNC des anonymes" a été abattu ce lundi 10 octobre aux alentours de 15h à son domicile de San Nicolao, en Haute-Corse. L'homme de 48 ans était attendu par des tireurs vraisemblablement embusqués dans la haie mitoyenne de son jardin. En y arrivant, il a été tué par balle.

Les secours, vite arrivés sur place à la suite d'un coup de téléphone d'un riverain aux gendarmes, ont trouvé l'homme déjà mort. L'appel indiquait sept coups de feu tirés, indique l'AFP de diverses sources.

"L'homme né en 1972 était défavorablement connu des services de police et de gendarmerie ainsi que de la justice puisqu'il avait été condamné pour des actes en lien avec le nationalisme", avait indiqué à l'AFP le procureur de la République de Bastia Arnaud Viornery dans l'après-midi alors qu'il se rendait sur place.

Une organisation qui a revendiqué 21 attentats

La victime a été identifiée comme étant Stéphane Leca, tué à son domicile, a précisé le procureur dans un communiqué de presse diffusé en soirée. Le procureur a précisé qu'une enquête a été ouverte pour assassinat, et confiée à la fois à la direction générale de la police judiciaire et la section de recherches de la gendarmerie.

Avec 13 autres autres personnes soupçonnées d'être membres du "FLNC des anonymes", Stépahne Leca avait été jugé par la cour d'assises spéciale de Paris en 2007. Il avait écopé de 7 ans de prisons, des peines de 3 à 12 ans de réclusion criminelle avaient été prononcées pour les 13 autres.

Le "FLNC des anonymes", apparu officiellement fin octobre 2001 et qui était initialement identifié comme "le groupe sans nom", a revendiqué 21 attentats commis en Corse entre juillet 2001 et décembre 2002 dont certains parmi les plus destructeurs de l'époque dans l'île.

Démantelé lors de plusieurs vagues d'arrestations en décembre 2002, février et avril 2003, le mouvement a notamment revendiqué deux actions terroristes qui avaient visé, à un an d'intervalle, la caserne de CRS de Furiani, presque entièrement détruite par cinq explosions le 18 juillet 2002.

Un autre attentat contre la caserne de gendarmes mobiles de Borgo, le 23 juillet 2001, avait fait 14 blessés légers, 12 militaires et deux employés civils de la caserne.