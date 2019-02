publié le 05/02/2019 à 12:13

Elle a été baptisée la Maison d'Ella et sa mission est grande : accueillir et accompagner les femmes victimes de violences en Gironde. Ouverte à Bordeaux ce mardi 5 février, cette structure est constituée de médecins, psychologues et autres travailleuses et travailleurs sociaux, rapporte un article de Sud Ouest. Le projet a été dirigé par le Centre accueil consultation information sexualité (CACIS) et inspiré par la Maison des Femmes de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), fondée en 2016 par la gynécologue obstétricienne et cheffe de la maternité de Saint-Denis Ghada Hatem.



La prise en charge des patientes sera effectuée à moyen et long terme, selon leurs besoins, et une écoute spécialisée sera mise en place à travers des groupes de parole notamment, précise Sud Ouest.

Pour les femmes de la région ne pouvant pas se déplacer à Bordeaux, le journal ajoute que des permanences sur le territoire seront effectuées, sur demande, "en fonction des besoins repérés par les associations et les institutions". La Maison d'Ella précise sur son site qu'elle s'adresse aux femmes victimes de "violences physiques et/ou violences sexuelles qu’elles soient intrafamiliales, conjugales ou d’une autre nature et/ou mutilations sexuelles".

Si vous êtes victimes ou témoin de violences sexistes ou sexuelles, vous pouvez appeler le 3919. Les appels sont anonymes et gratuits 7 jours sur 7, de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h les samedi, dimanche et jours fériés. En Gironde, plusieurs associations peuvent également vous accueillir et vous accompagner. Leurs coordonnées sont à retrouver sur le site de la Fédération Nationale Solidarité Femmes.