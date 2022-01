Corrèze : un retraité non-vacciné dépose plainte contre Emmanuel Macron

Un retraité de 63 ans, habitant dans le département de la Corrèze, a déposé une plainte mercredi 5 janvier dernier contre Emmanuel Macron pour les propos que ce dernier a tenu à l'encontre des non-vaccinés dans sa récente interview au Parisien publiée la veille, le 4 janvier.

Des propos jugés "discriminatoires et insultants" par Didier Lalande, ce Corrézien, qui a donc porté plainte pour "diffamation et menaces publiques par personne ayant autorité", a-t-il expliqué, document en mains, à une correspondante de l'AFP, confirmant une information du journal La Montagne.

L'homme, non-vacciné contre le coronavirus, qui se dit "choqué et blessé" par cet entretien, revendique une démarche "symbolique", qui n'a pas de chance d'aboutir, le président de la République étant couvert par son immunité présidentielle. "On m’impose des contraintes que je respecte", mais "je trouve cela insupportable de remettre en cause la citoyenneté des non-vaccinés" a-t-il ajouté.

Pour rappel, les propos polémiques du président avaient déclenché une tempête politique, en plein examen déjà très tendu à l'Assemblée nationale du projet de loi transformant le passe sanitaire en passe vaccinal, adopté dans la douleur jeudi 6 janvier.