Coronavirus : vol de 500.000 masques destinés à la Seine-Saint-Denis

"Un acte criminel." Le maire de Montreuil Patrice Bessac a dénoncé, ce jeudi 7 mai dans un communiqué publié sur Twitter, le vol de 500.000 masques destinés à des villes de Seine-Saint-Denis.



Le camion qui transportait cette commande de 112.000 euros, passée le 16 avril par la Ville de Montreuil et d'autres communes de Seine-Saint-Denis, dont Bondy, Bobigny ou Chelles, a été braqué à la frontière franco-espagnole

La commande d'un montant de 112.000 euros avait été passée auprès de l'entreprise Sissi, dans le Val-de-Marne, qui avait décidé de faire appel à des fournisseurs au Portugal, précisent nos confrères du Parisien. Ces masques en tissu, lavables et réutilisables devaient être distribués dans les boîtes aux lettres des Montreuillois et des Montreuilloises ce week-end.

"C’est avec une immense colère que j’ai appris cette après-midi que le camion acheminant 500.000 masques en tissu, dont 50.000 étaient destinés à être distribués aux habitants de Montreuil ce week-end en vue du déconfinement, a été victime d’une attaque", a indiqué Patrice Bessac.

Et d'ajouter : "Je condamne avec la plus grande fermeté cet acte criminel qui met en danger les Montreuillois et j’ai demandé aux entreprises concernées des éléments précis sur les circonstances de ce vol".