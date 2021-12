"Nous allons durcir les conditions de contrôle et de sanctions contre les faux passes", annonçait Jean Castex ce vendredi soir. Un message clair pour lutter contre la circulation des faux passes-sanitaires qui se multiplient en France : près de 110.000 selon le ministère de l'Intérieur.

Ce vendredi, les autorités ont annoncé avoir démantelé un réseau qui a permis de créer entre 5.000 et 10.000 faux passes-sanitaires pour un bénéfice de l'ordre de deux millions d'euros à Metz, a appris l'AFP.

Un couple a été placé en garde à vue, début décembre, a précisé l'AFP. Selon les premiers éléments de l'enquête menée par l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP), la section de recherche et la PJ de Metz et la gendarmerie dans le cyberespace, les faussaires ont récupéré les identifiants de pharmaciens sur le site de l'Ordre national des pharmaciens. Ils généraient ensuite des passes-sanitaires aux noms de ces professionnels de santé.

Jeudi 16 décembre, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé l'ouverture de 400 enquêtes pour démanteler des réseaux de faux passes-sanitaires et l'interpellation d'une centaine de personnes.