Coronavirus : "La recherche a besoin d'être en avance", estime Thierry Lhermitte

publié le 22/11/2020 à 21:19

Plus de moyens pour une meilleure recherche médicale. Thierry Lhermitte, comédien et citoyen engagé auprès de la Fondation pour la recherche médicale, lance ce dimanche 22 novembre la nouvelle campagne annuelle d'appel au dons.

Thierry Lhermitte détaille les résultats de la Fondation pour la recherche médicale : "Ce sont 400 nouvelles recherches financées chaque année, 47 millions d'euros alloués à toutes les maladies, y compris le Covid-19. Entre les premiers dons et les premiers financements des chercheurs début 2020, ce sont cinq semaines qui sont passées. Cinq millions d'euros ont été versés sur 31 projets de recherche d'excellence dont cinq qui ont déjà eu des résultats prometteurs".

Maladies infectieuses, psychiatriques, cardio-vasculaires, cancers, la fondation attribue des budgets pour tout type de maladie, mais il faut de la mobilisation. Pour faire un don, il suffit de se rendre sur FRM.org ou d'envoyer "Don" par SMS au 92300, et là ce sont 10 euros qui seront prélevés directement sur la facture téléphonique.

"La recherche a besoin de réfléchir et si on avait été en avance sur la recherche de virus, on en serait pas là aujourd'hui. Si tous les financements ne s'étaient pas arrêtés après le premier SARS, on aurait déjà un médicament et on n'aurait pas eu de confinement".