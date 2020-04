publié le 03/04/2020 à 15:36

"Les urgences immédiates on les connaît et elles sont vitales: les masques, les respirateurs... mais il y a une autre urgence: celle qui concerne la recherche médicale": c'est d'abord en tant que parrain de la Fondation pour la recherche médicale (FRM) que Thierry Lhermitte s'est exprimé chez Stéphane Bern ce matin. À l'antenne peu avant midi, le comédien a appelé à ne pas oublier, lorsqu'on souhaite faire un don, celles et ceux qui travaillent activement pour trouver un vaccin contre le coronavirus: "Il faut profiter des tests, des dépistages, des analyses de sérologie qui vont être fait et qui vont donner des résultats pour accélérer la recherche. (...) Pourquoi certains s'en sortent et d'autres succombent ? Il y a peut-être des raisons génétiques... c'est le moment de trouver le traitement."

Pour faire un don facilement à la FRM, qui a pour mission de soutenir et financer la recherche publique dans les domaines de la médecine, Thierry Lhermitte indique une marche à suivre très simple:

Pour faire un don de 20 euros par SMS il vous suffit :

1/ D'inscrire 92 300 en destinataire

2/ Taper NOVIRUS (N-O-V-I-R-U-S en majuscules ou en minuscules)

3/ Envoyer le message = Le montant correspondant à votre don de 20 € sera prélevé sur la facture de votre mobile et directement reversé par votre opérateur à la Fondation pour la Recherche Médicale.

Autre invité de Stéphane Bern lors de cette nouvelle version d'À la bonne heure !: Jean d'Haussonville, le directeur général du Domaine national de Chambord (Loir-et-Cher). Fermé depuis le 15 mars au public, à l'instar de l'ensemble des lieux culturels, le château désert imaginé par François 1er et Léonard de Vinci n'en a pas pour autant perdu sa superbe. Pour preuve, ces images tournées le 26 mars dernier par drone et diffusées sur le site officiel du monument:

Enfin André Manoukian, coauteur avec Bertrand Dicale d'un ouvrage passionnant, La vie secrète des chansons françaises (éditions du Chêne), nous a raconté l'histoire rocambolesque du tube du printemps 1986: Ouragan, intrepréte par Stéphanie de Monaco.