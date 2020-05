publié le 12/05/2020 à 21:35

À Chauvigny, au sein de l'équipe de direction du collège Gérard Philippe, quatre cas avaient été détectés les 7 et 9 mai derniers. Le maire de la ville a alors décidé de tester tous les enseignants de sa commune. Et les derniers résultats sont tombés lundi 11 mai : une enseignante a été testée positive au Covid-19.

Au total, 85 enseignants et agents communaux ont été testés, rapporte France Bleu Poitou. Concernant l'enseignante, "Il s'agit d'une personne asymptomatique, qui ne présente donc ni de symptômes ni de complications", a expliqué le maire de la ville, Gérard Herbert. Cette dernière a été placée en quatorzaine.

Le rectorat et la préfecture ont décidé conjointement de garder les écoles fermées "le temps qu'une enquête épidémiologique soit menée", a précisé le maire. Il va falloir identifier et tester les personnes contacts de la malade pour s'assurer ou non de leur contamination. Le maire de la ville s'est félicité de ce dépistage massif.