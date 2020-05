publié le 25/05/2020 à 17:16

La Police nationale a procédé à plus de 100.000 contrôles au cours du week-end de l'Ascension entre le 21 et le 24 mai, a appris RTL ce lundi 25 mai. Ces contrôles ont donné lieu à 687 verbalisations.

Dans le détail, 444 personnes ont été verbalisées pour non-respect de l’interdiction d’éloignement à plus de 100 kilomètres, 206 pour regroupement de plus de 10 personnes, et 37 établissements ont été sanctionnés car ils ont bravé les règles d’ouverture au public.

Au cours de ce long week-end ensoleillé, l’action des forces de l’ordre était plus particulièrement ciblée sur les plages, les parcs, les jardins, et les déplacements en voiture. Globalement, les policiers ont fait preuve de pédagogie, et rappelé aux citoyens les règles de distanciation physique et de regroupement. Aucun incident majeur n’a été signalé.