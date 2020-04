Confinés dans une grotte, deux campeurs ont été délogés par des gendarmes

publié le 24/04/2020 à 10:06

Deux Marseillais ont choisi de se confiner dans un endroit un peu particulier : dans le Massif de la Sainte-Victoire. La grotte était aménagée comme un petit appartement avec terrasse en plein air et beaucoup d'espace pour se dégourdir les jambes mais c'est illégal. Ils viennent d'être délogés par les gendarmes ce vendredi 24 avril.

C'est la toile orange vif tendue entre les arbres qui avait attiré l'attention d'un garde-forestier. Quand il arrive sur les lieux difficilement accessibles avec les gendarmes, ils surprennent deux jeunes hommes de 20 et 27 ans en train de dormir tranquillement : "Ils dormaient dans la grotte sur des lits qu'ils avaient apporté. Devant la grotte il y avait une table et quatre chaises, des palettes pour faire des feux de camp, une commode dans laquelle il y avait de quoi se nourrir pour plusieurs jours, un canapé et des photos ou tableaux pour décorer l'intérieur de la grotte", rapporte le garde forestier.

Comme seule explication, les deux jeunes hommes ont rétorqué qu'ils avaient voulu passer un confinement plus agréable qu'en appartement, au vert. Mais leur inconscience leur a coûté cher : 135 euros pour non respect du confinement, dont un en récidive et 135 euros pour allumage de feu interdit.

