"Nous n'avons fait qu'obéir aux ordres". Samedi 9 décembre, au lendemain de nouvelles violences en marge des manifestations des "gilets jaunes", un montage photo a fait largement réagir sur les réseaux sociaux.



Publié sur la page Facebook intitulée Insoumis France, avant d'être supprimé ce lundi 10 décembre, ce montage compare les CRS, matraque et bouclier à la main lors d'une manifestation, aux Waffen-SS. Seule la phrase "nous n'avons fait qu'obéir aux ordres" vient légender cette publication polémique.

Interrogée par l'agence de presse Reuters, la France Insoumise, dirigée par Jean-Luc Mélenchon, a précisé que le mouvement n'était pas à l'origine de ce montage photo. "Ce n'est pas du tout le compte officiel de la France Insoumise", a déclaré un responsable du service presse.



Près de 2.000 interpellations

Une publication qui immédiatement fait réagir plusieurs syndicats de police comme le SCSI et Alternative Police, tous deux liés à la CFDT. Sur Twitter, ils ont dénoncé un montage "honteux" et "scandaleux" avant de saisir Christophe Castaner et Laurent Nunez, les deux pensionnaires de la place Beauvau.

Honteux ! Scandaleux ! @PoliceSCSI et @Alternative_PN saisissent le Ministère de l’Intérieur @CCastaner suite à la publication @insoumisfrance sur leur page Facebook d'une photographie assimilant les policiers français aux Waffen-SS !@NunezLaurent @DGPNEricMorvan@CFDT pic.twitter.com/QW9JRPMbcA — Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) 9 décembre 2018

Contacté par RTL.fr, le secrétaire général d'Alternative Police appelle à "identifier" et "poursuivre" les auteurs de cette publication. "Rien ne justifie ce genre de propos", explique-t-il alors que le ministère de l'Intérieur s'est déjà "saisi de l'affaire". Selon nos informations, les deux syndicats pourraient également porter plainte de leur côté.





Selon les chiffres communiqués par le ministère de l’Intérieur dimanche 9 décembre, près de 2.000 personnes ont été interpellées en France en lien avec les manifestations des "gilets jaunes" alors qu'un dispositif policier exceptionnel avait été mis en place pour l'occasion. Ces interpellations ont donné lieu à plus de 1.700 gardes à vue, selon ce bilan définitif de l'acte 4 de la mobilisation.