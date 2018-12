publié le 10/12/2018 à 11:18

Deux "gilets jaunes" se sont mariés sur un barrage filtrant de Tarbes (Haute-Pyrénées) samedi 8 décembre. Au petit matin sur le péage de Séméac où ils se sont rencontrés il y a quatre semaines, "Chouchoune" et "Coco bel œil" se sont dit "oui" devant plus de 200 compagnons de lutte, rapporte La Dépêche du Midi. L'un d'entre eux a posté des photos de la cérémonie sur son compte Twitter.



On y voit les époux tout de jaune fluo vêtus se passer la bague au doigt. "Nous souhaitons à ces jeunes mariés tout le bonheur mérité et les félicitons de leur engagement avec les Amis Gilets Jaunes 65", écrit Jacques Compte sous les images de la cérémonie, célébrée lors de l'acte 4 des "gilets jaunes". Le couple s'était rencontré il y a quelques semaines sur ce péage, avant de tomber amoureux.

Cette cérémonie n'avait rien d'officiel mais visait avant tout à parler positivement de la mobilisation, souligne La Dépêche du Midi. Mais "Chouchoune" et "Coco bel œil" n'excluent pas de se marier en bonne et due forme dans les semaines à venir. Mais avant cela, ils ont célébré leur union avec un tour de rond-point sur la moto du marié.

