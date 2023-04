Comment une randonneuse bloquée sous la neige 3 jours a été retrouvée saine et sauve

Sujet du jour. Véritable miraculée, Aurélie Dutertre a passé trois jours et quatre nuits enfermée seule, dans une minuscule cabane située à plus de 2.000 mètres d'altitude. Mère de famille âgée de 46, elle s'était réfugiée pour la nuit après une journée passée dans le massif de Belledonne dans l'Isère, avant d'être prise au piège par de fortes chutes neigeuses.

En tout, près de deux mètres de neiges ont recouvert son abri de fortune, bloquant complètement toute issue. Coup de chance ou véritable instinct de survie, elle sera secourue plusieurs jours plus tard grâce à un petit morceau découpé dans sa couverture de survie, puis glissé par l'interstice en haut de la porte.

Récit. Après s'être endormie, Aurélie se réveille avec un mauvais pressentiment. Elle se rend compte très vite qu'il lui est impossible sortir. "Le vent avait mis une grosse masse de neige devant la porte. Je pousse de toutes mes forces. Je me dis que ce n'est pas possible, 'tu ne vas pas rester coincée là comme un rat'", raconte-t-elle à RTL. "J'ai essayé de taper très fort de toutes mes forces pour sortir. Mais c'était déjà trop tard. J'ai pleuré contre cette porte, j'ai pleuré de désespoir, j'ai hurlé à la mort comme un chien. C'est une sensation affreuse. Je me voyais enterrée vivante."

Après plusieurs jours à lutter contre le froid, la soif, la faim et le désespoir, la skieuse, qui avait réussi à survivre grâce de maigres provisions, finit par entendre un hélicoptère.

"J'ai pris mon bâton de ski que j'ai réussi péniblement à glisser au-dessus de la porte en poussant de toutes mes forces pour le faire passer. Au bout de ma dragonne, j'avais attaché un bout de couverture de survie. C'est ça qui m'a sauvée puisqu'ils l'ont vu de l'hélicoptère", se souvient-elle.

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au jeudi, Marion Calais et la rédaction de RTL reviennent sur un fait marquant de l’actualité avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Et le vendredi, c'est Focus Culture avec Anthony Martin et l'équipe de Laissez-vous tenter. Et chaque dimanche, dans Focus Dimanche Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d’actualité de la semaine et donnent la parole à ceux qui la font.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info